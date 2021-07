Joven mata a su amiga obedeciendo a una supuesta voz que le ordenó cometer el crimen

En Monteveglio (Italia), un joven asesinó a su amiga apuñalándola en varias partes de su cuerpo con un arma blanca argumentando haber sido poseído por “una voz que escucho por dentro”.

Según reportó un medio de comunicación local, el adolescente confesó el crimen asegurado que conversó con figuras demoníacas, sobre todo de Samael, el ángel del juicio con quien asevera hablar hace durante mucho tiempo.

La víctima tenía 15 años de edad y según las investigaciones, el acusado la invitó a salir y después de un dialogo cordial le dijo que la acompañaría hasta su casa.

El padre de la víctima señaló que ese día su hija no retornó a casa por lo que dio parte a las autoridades, quienes conformaron un equipo de búsqueda y la hallaron muerta a unos 200 metros de su vivienda.

“Hace 17 años me fui de Nápoles con mi esposa para que mi hija naciera aquí, quería que creciera en un lugar seguro para su futuro y ahora no me queda nada: ella no tiene futuro y yo no tengo futuro sin ella”, declaró Vincenzo Gualzetti, padre de la joven.