Jubilados a los 30 años

Las personas adultas pasan de media más de 40 años trabajando antes de poder jubilarse y suelen ser muchos los que desean que llegue ese momento de retiro lo antes posible para poder disfrutar de la vida sin obligaciones laborales. La clave para conseguirlo es ahorrar todo el dinero posible, una tarea que obviamente no resulta nada fácil con la cantidad de gastos diarios que hay que asumir.

Por ello, no son pocos los que se han unido a la corriente de jóvenes que renuncian al modo de vida habitual y optan por jubilarse lo antes posible. Hablamos del conocido como movimiento FIRE (Financial Independence and Early Retirement), que ya cuenta con un buen puñado de adeptos en Estados Unidos.

Estas personas aplican distintas estrategias de ahorro para acumular grandes cantidades de dinero que les permitan dejar lo antes posible sus trabajos y empezar a vivir tranquilos. Algunos optan por invertir mientras que otros prefieren reducir lo que gastan cada mes y llevar durante unos años una vida más austera. Tal es el caso de Steve Adcock y su mujer Courtney, quienes consiguieron ahorrar más de 700.000 euros para retirarse cuando aún eran jóvenes.

Adcock y Courtney viven en Arizona y desde hace cuatro años están jubilados. Lo más sorprendente de este caso es que apenas habían cumplido los 30 años cuando decidieron dejar su trabajo y empezar a vivir la vida como ellos deseaban.

Cuando Steve se dio cuenta de que llevaba más una década pegado a una silla trabajando durante 10 o 12 horas al día, decidió cambiar su destino. "No podía pasarme el resto de mi vida frente a un ordenador", explica en CNBC. Él dejó su profesión en el sector de las tecnologías de la información en 2016, y un año más tarde su mujer abandonó su puesto como ingeniera. Desde entonces han viajado por todo el mundo en busca de nuevas aventuras.