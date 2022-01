Juez liberó al "psicópata sexual" el 2015 por padecer gastritis crónica y diabetes

Cargando...

El “psicópata sexual”, Richard Choque, fue beneficiado con detención preventiva el 2015 tras alegar que padecía de gastritis crónica y diabetes.

La resolución que fue firmada por el Juez Primero de Ejecución Penal de La Paz, Rafael Alcón, indica que se otorga “detención domiciliaria temporal en favor de Richard Choque Flores por el tiempo de 18 meses”, después de ese tiempo el sujeto debía volver a la cárcel.

La determinación del juez se basó en resoluciones administrativas del Consejo Penitenciario de San Pedro en las que señalan que Choque presentaba buena conducta, la presentación de dos garantes y un informe médico emitido por el doctor Fredy Torrejón Rocabado que según indica la resolución afirma lo siguiente:

“Tomando en cuenta los antecedentes patológicos, informes médicos, análisis de laboratorio geografía y valoración médico legal del interno Richard Choque Flores se llega a los diagnósticos de hepatomegalia, hepatosis gastritis crónica, úlcera péptica diabetes alérgica, asma bronquial”, el reporte médico recomienda que Choque debería ser sometido a un tratamiento dietético especial y medicamentos para evitar un cáncer gástrico y también señala que la diabetes es una enfermedad metabólica y grave que no tiene cura.

En otra parte del documento señala que el sujeto, al beneficiarse con la detención domiciliaria, debía cumplir condiciones como presentarse una vez al mes ante el Órgano Jurisdiccional, no cambiarse de casa, no involucrarse en actividades ilícitas, someterse a tratamiento médico y no consumir bebidas alcohólicas y/ o sustancias controladas.

En las últimas horas el Consejo de la Magistratura señaló que se intervendrá el juzgado que en la gestión 2015 otorgó detención domiciliaria en favor de Choque.

Por su parte, el juez Alcón aseveró que prepara sus descargos para poder presentarlos al Consejo de la Magistratura.