Jueza pide a abogados del Gobierno "estudiar Derecho" y respetar la independencia judicial

Sucre, Bolivia

La jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de Sucre, Ximena Mendizábal, pidió a los abogados del Ministerio de Justicia “estudiar Derecho” y respetar la independencia de los jueces, tras los anuncios de posibles procesos en su contra por haber dispuesto la libertad irrestricta de Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), imputado por organización criminal y otros delitos que los fiscales no probaron en la audiencia cautelar para hacer prevalecer su pedido de detención preventiva.

“Que estudien Derecho y sepan que los jueces somos independientes en el ejercicio de nuestras funciones, eso lo dice la Constitución Política del Estado, eso dicen los tratados internacionales; los jueces somos independientes, para eso existe el sistema de impugnación. Si no están conformes con mi decisión, hay gente que puede revocar esa decisión, mis superiores en grado pueden hacerlo”, enfatizó la jueza, según Correo del Sur.

La jueza denunció que los fiscales anticorrupción de Chuquisaca se habrían reunido con funcionarios de la Procuraduría General del Estado para preparar una orden de aprehensión en su contra por la decisión que asumió de liberar a Molina.

“Esa es la situación que me han venido a expresar varias personas y que supuestamente estuviesen preparándome un mandamiento de aprehensión para hacer conmigo lo que están haciendo con varias personas. Me parece una barbaridad que el Ministerio Público se esté prestando a este tipo de situaciones, para eso tiene el derecho de impugnación”, remarcó.

Mendizábal dijo que salió de una situación crítica por el Covid-19 y que prometió a Dios no hacer maldad a nadie y tratar de llevar las cosas correctamente.

"Yo soy una persona que acaba de salir de la muerte, por la enfermedad que he tenido, y le prometí a Dios que no voy a hacer maldades, que nunca haré maldades, trataré de llevar todas las cosas correctamente. Y si aquí no me presentaron pruebas, eso era lo que correspondía (por la liberación de Yassir)", afirmó Mendizábal.