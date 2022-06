Justin Bieber reveló que sufre de parálisis en la mitad de su rostro: "Esto es bastante grave"

Cargando...

El cantante canadiense Justin Bieber preocupó a sus seguidores al anunciar que tiene la mitad del rostro paralizado debido a que padece el síndrome de Ramsay Hunt. Mediante sus redes sociales dio a conocer la noticia con un video donde muestra que tan complicado es su caso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Sorry” publicó un video en el que muestra cómo la parálisis ha afectado la mitad de su rostro, motivo por el cual tomó la decisión de suspender sus actividades y conciertos que tenía programado a corto plazo.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, dijo en el video.

Como se sabe, el síndrome de Ramsay Hunt es consecuencia del mismo virus causante de la varicela (varicela-zóster), y puede causar parálisis facial como pérdida de audición.