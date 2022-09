Justin Bieber suspende sus conciertos por motivos de salud

El cantante canadiense Justin Bieber, anunció este martes a través de un comunicado la suspensión de los dos conciertos previstos para los días 10 y 11 de septiembre, evento que debía de realizarse en la provincia La Plata, de Buenos Aires Argentina.

Según reveló él tomó la decisión por motivos de salud, pues explicó que todavía arrastra las consecuencias del síndrome Ramsay-Hunt, una afección que le paralizó parcialmente el rostro.

“El pasado fin de semana, actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba priorizar mi salud”, manifestó Bieber, en el comunicado.