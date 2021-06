Keiko Fujimori pide anular 200.000 votos de las elecciones en Perú

Cargando...

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió este miércoles anular 802 actas de votación, que representan unos 200.000 votos, bajo acusaciones de irregularidades y "fraude en mesa" en las elecciones del pasado domingo, en las que registra una ajustada definición frente al aspirante izquierdista Pedro Castillo.

La candidata de derecha, que va camino de perder la votación del pasado domingo por unos 70.000 votos de diferencia frente a Castillo, pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esa medida, al insistir en la revisión de 1.200 actas observadas (en realidad 827), cuando falta tan solo un 1 % de los votos por contabilizar.

"Estas 802 actas representan 200.000 votos, que cuando sean admitidas deben ser retiradas del recuento nacional", afirmó Fujimori.



Con el 99 % de los votos contados, el izquierdista Castillo congrega de momento el 50,2 % de las preferencias frente al 49,7 % de la derechista Fujimori, separados por un estrecho margen de unos 70.000 votos que sitúan al profesor y líder sindical del magisterio peruano muy cerca de la Presidencia.

En una rueda de prensa, la postulante derechista dijo que el equipo legal de su partido, Fuerza Popular, también está haciendo seguimiento a todo el proceso de observación de 1.200 actas, que confió en que "sean contabilizadas en el recuento final", a pesar de que el número de actas bajo ese estatus son sólo 827 en este momento.

"Si sumamos las 802 mesas en las que se han presentado solicitudes de nulidad, que representan unos 200.000 votos y agregamos 300.000 votos (de las actas observadas), todavía están en juego 500.000 votos, a nivel nacional, que creemos es fundamental se analicen para el recuento final", manifestó Fujimori.



Falsificación y resultados



Los abogados Miguel Torres, militante de Fuerza Popular, y Julio César Castiglioni señalaron las aparentes irregularidades detectadas en las mesas, en las que han pedido la nulidad, atribuidas al partido Perú Libre, del candidato izquierdista Pedro Castillo, quien ha recibido 50,2 % de los votos al 99 % del escrutinio.

Entre ellas mencionaron las supuestas falsificaciones de firmas de miembros de mesa en 503 actas, que representan 125.000 votos, o de resultados en mesa en 132 actas, donde no se consigna ni un voto a favor de Fujimori.

Además, dijeron que se han detectado 65 casos en los que las mesas de votación están conformadas por familiares, algo que no está permitido por ley.



"Hemos visto una intención sistemática de Perú Libre de vulnerar la voluntad popular", afirmó Fujimori, quien defendió que las acciones emprendidas buscan hacer respetar el voto de la ciudadanía.



Lucha voto a voto



Por su parte, Torres declaró que Fuerza Popular es consciente de que esta no es una elección de un partido y una persona, sino que representará el modelo a seguir en los próximos cinco años.



El partido "no va a tirar la toalla, se va a continuar recepcionando irregularidades y se luchará hasta el último voto", anotó.



Castiglioni agregó: "no estamos pidiendo la nulidad de las elecciones, sino que se respete el voto de los ciudadanos que apoyaron la candidatura" de Fujimori.



Horas antes, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro transmitió por sus redes sociales una audiencia en la que se evaluaron 41 votos impugnados en tres distritos de la capital, ante los pedidos de transparencia en este proceso