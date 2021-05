Kevin Escobar el cochalo que rompe esquemas y fabrica su propio lamborghini

Cochabamba, Bolivia

Kevin Escobar de 28 años se convertirá en el primer boliviano en construir su propio vehículo, pero no es cualquier modelo, es un superdeportivo lamborghini, considerado un motorizado de lujo en el mundo.

“Kev Supercars” como es conocido en su canal de YouTube, se ha planteado hacer una réplica de este tipo de vehículo en gama alta. Para lograr su objetivo ha usado piezas de otros carros y poco a poco este sueño ha tomado forma.

“En mi vida intenté varias cosas, pero hay algo que no dejó de gustarme y son los autos, son mi pasión. Me dije algún día tendré mi lamborghini, pero cuesta más de medio millón de dólares (…) Entonces me propuse hacerme uno, se lo dije a mi esposa y empecé”, contó Kevin.