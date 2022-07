Abuelita Agustina pide le devuelvan sus pertenencias y ahorros tras sacarla por error de su casa

La Paz

En medio de lágrimas la abuelita Agustina, ingresó este viernes a su casa ubicada en la avenida Josefa Mujia de la zona Alto San Antonio de la ciudad de La Paz. La adulta mayor agradeció a sus vecinos quienes no la abandonaron y se movilizaron para exigir justicia, debido a que por error un juez habría ordenado que la desalojen de su propia casa.

Sin embargó ella pide que le devuelvan sus pertenencias, que según denuncia fueron llevadas en un camión, además gastó los únicos ahorros que tenía dispuesto para alimentación en costos y trámites para la recuperación de su casa, que fue arrebatada arbitrariamente.

“Quiero que me devuelvan mis gastos y perjuicios, sin motivo el juez me perjudicó, me hicieron gastar mi plata, ahora que me devuelvan. Mis cosas no me han devuelto un camión se lo ha llevado, tal como esta que me lo traiga”, manifestó entre lágrimas la abuelita Agustina.