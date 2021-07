La actriz Amber Heard dice que tuvo una hija en abril

Londres, Inglaterra

La actriz de "Aquaman" Amber Heard reveló que tuvo una hija en abril y compartió una foto suya con la bebé de tres meses en las redes sociales.

En una publicación en Instagram a última hora del jueves, la actriz de 35 años, quien estuvo previamente casada con la estrella de Hollywood Johnny Depp, dijo que la bebé Oonagh Paige Heard nació el 8 de abril.

"Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras las mujeres pensar en una de las partes de nuestro destino de esta manera", escribió Heard.

"Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte mía quiere sostener que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar control de esto", agregó.