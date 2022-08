La autopista La Paz - El Alto se encuentra bloqueada por padres que exigen obras en unidades educativas

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este miércoles, 10 de agosto, amaneció bloqueada la autopista que conecta las ciudades de La Paz y El Alto por dos grupos de padres de familia que exigen mejoras en las diferentes unidades educativas que hay en la urbe paceña.

La protesta es en contra de alcalde de La Paz, Iván Arias, quien se comprometió a hacer mejoras en las infraestructuras de las escuelas y colegios, obras que debían estar listas en junio pasado, pero a la fecha no se cumplió. Estamos en agosto y no hemos recibido ni una botella de alcohol ni implementos de bioseguridad, las infraestructuras se están cayendo, no tenemos refacciones, manifestó una de las personas que acataba la medida.

“Esta es una lucha para todas las unidades de las unidades educativas de la urbe paceña. Vamos a estar aquí hasta pasado el mediodía y en horas de la tarde vamos a hacer un cabildo”, indicó a página siete otras madres de familia.

Los padres de familia del macrodistrito Max Paredes cerraron la circulación en el desvío de Achachicala, zona Plan Autopista, con fogatas, piedras y ramas de árboles.

Cargando...

La medida de presión se lleva a cabo tanto en el carril de bajada como de subida, donde se observa gran cantidad de vehículos del transporte público y motorizados particulares parados, y pasajeros que tuvieron que seguir su camino a pie para llegar a sus fuentes laborales.

En tanto, la Policía intenta mediar con los padres, no obstante, ellos se resisten a levantar el bloqueo y señalaron que van a continuar con su media de protesta.