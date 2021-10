La conmovedora historia de Falcor, el perro que superó una parálisis

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La historia de un perro, “Falcor”, conmovió en las últimas horas a las redes sociales. El animal estuvo dos meses sin poder caminar, debido a una parálisis en las patas traseras, cuando todo indicaba que no podrían salvarlo, su dueña no se rindió, dijo que no podía estar de manos cruzadas cuando un miembro de su familia sufría.

La imagen era totalmente dramática, arrastraba la mitad de su cuerpo con ayuda de sus patas delanteras, sus dueños no soportaban ver el sufrimiento que pasaba “Falcor”. Lo llevaron a varias veterinarias, en busca de un tratamiento que le devolviera la movilidad de sus patitas.

“Cuando llegamos directamente no podía moverse estaba en el piso, lo queríamos alzar y aullaba por el dolor en su columna (…) Buscamos una veterinaria y por una semana le pusieron inyectables sin mejorar”, contó su dueña Carolina Escalera.

El pequeño perro, de raza mestiza, fue desahuciado por varios veterinarios, indicando a los dueños, que lo mejor era dormirlo, para que deje de sufrir.

Cargando...

Pero Carolina se rehusó a darse por vencida, porque “Falcor” es parte de su familia, ¿Cómo podía abandonarlo? Continuó buscando y encontró una veterinaria en la zona sur que le dio una opción para salvarlo.

Es todo un trayecto que debe realizar para llevar a su fiel mascota a recibir tratamiento, no obstante, se mantuvo firme en la decisión de salvarlo, porque luego de dos meses y medio ya se ven los primeros resultados.

Poco a poco ha ido a retomando la movilidad de sus patas, todo gracias al esfuerzo, constancia y dedicación de quienes lo quieren. Cada semana recibe fisioterapia e hidroterapia.

La veterinaria Rebeca Poma junto a su esposo, de “Ruedas Can” se especializa en estos casos, que muchos otros consideran que ya no tienen solución. Brindando asistencia a cachorros, siguiendo rigurosos tratamiento, dándoles a los perritos una segunda oportunidad.