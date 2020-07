La crisis ha llevado a muchos famosos a trabajar por pocos pesos

Cargando...

El proyecto “Teatro en Corto”, una sociedad entre Lola Cortés y Paco Lalas se rompió a raíz de la pandemia del coronavirus, lo que obligó a la actriz desalojar la casa en donde impartían los cursos, ubicada en la colonia Nápoles. Esta situación tiene deprimida y triste a Lolita, que es una de las mayores exponentes del teatro en México.

Se termina Teatro en Corto. Ayer me encontré a Lolita que está muy triste con esta situación. La realidad es que en esta vida todos la estamos pasando mal con la pandemia y la actriz está pasando momentos complicados. En los últimos años el ingreso fuerte para Lola eran las obras de teatro, tenía una agenda, y se permitía estar en su academia dando intensivos.

No obstante, ante la pandemia del Covid-19, Lola Cortés desafortunadamente tiene que decirle gracias a la casa que tuvieron por muchos años en la Nápoles, pero esta pesadilla ahí no termina, digamos que ahí comienza porque empieza a perder sus ingresos, las obras en las que estaba pues ya no están, no tiene capital y mi querida Lola está pasando una situación tan complicada que me compartió que está vendiendo sus muebles.

"Está en una situación bastante vulnerable, como muchas personas están viviendo. Lolita me compartió que está muy afligida a raíz de esta situación Ha caído en una depresión porque se está acordando constantemente de su mamá”, Detalló el reportero Gabriel Cuevas.

De acuerdo con Cuevas, Lolita Cortés inicio, junto a su hermana, un proyecto de Karaoke cada viernes, para así tener algunos ingresos en esta pandemia, por lo que el reportero pidió a los fans de la famosa apoyarla en estos momentos de adversidad y escucharla en sus viernes de karaoke.