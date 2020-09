La espera terminó, Sony definió el precio y fecha de lanzamiento del PlayStation 5

Cargando...

En horas recientes la compañía japonesa Sony Interactive Entertainment, anuncio el precio oficial y la fecha de lanzamiento del PlayStation 5, que fue presentado al mundo, durante junio pasado.

La compañía de videojuegos ofrece dos opciones para los usuarios: un modelo estándar, con una unidad de Blu-ray Disc Ultra HD, que costará 499 dólares, y una versión para juegos digitales sin unidad de disco por 399 dólares.

"Ambos modelos del PS5 utilizan el mismo procesador personalizado, con CPU integrado y GPU para imágenes de alta fidelidad, incluyendo gráficas 4K y soporte de trazado de rayos, así como el mismo SSD de ultra alta velocidad con I/O integrado para una carga ultraveloz", menciona el comunicado de la compañia, en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que el audio 3D y el Control Inalámbrico DualSense también estarán presentes en las dos opciones.

En cuanto a la distribución por países, ña PlayStation 5 se encontrará en los mercados de EE.UU., México, Japón, Canadá y Australia el 12 de noviembre, y poco después, el 19, será lanzada al resto del mundo. No obstante, los pedidos anticipados estarán disponibles a partir del jueves 17 en tiendas seleccionadas.

Finalmente Sony mostró algunos avances de los videojuegos en esta nueva edición, como los de Devil May Cry 5 Special Edition, Final Fantasy XVI, Five Nights at Freddy’s Security Breach, Hogwarts Legacy y New God of War title.