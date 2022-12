Santa Cruz - Bolivia

Más de un centenar de personas mantienen una vigilia en las afueras del condominio donde reside el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ante las denuncias sobre un supuesto plan para aprehender a la autoridad y trasladarlo a La Paz.

“Miedo no hay en absoluto porque no hemos hecho nada malo y así vamos a seguir. Les mandamos a decir al Gobierno que no tenemos absolutamente nada que temer, esta es nuestra tierra, aquí nos vamos a quedar y nos vamos a defender ante todos”, expresó desde la puerta de su domicilio Camacho.