La Iglesia tiene una mirada desequilibrada, dijo Richter sobre las palabras de Leigue

A criterio del vocero presidencial, Jorge Richter, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, tiene una mirada desequilibrada del país. El vocero espera que la Iglesia tenga la mirada en los que menos tienen, los que están más desprotegidos y los sectores más vulnerables.

“Cuando las sociedades funcionan de manera positiva, es cuando son equilibrada en sus criterios y cuando las miradas se parcializan, pues por supuesto que no es una forma de contribución y también esperamos nosotros de esta autoridad de la Iglesia que tenga y guarde el equilibrio con la mirada como hace el Papa Francisco con la mirada siempre en los que menos tienen y en los que están más desprotegidos y en los sectores más vulnerables”, dijo Richter.

Estas declaraciones surgen luego que el arzobispo, en su homilía de los domingos, criticó al Gobierno por no viabilizar una solución al conflicto por el Censo 2023.

También cuestionó a la Policía porque estaría protegiendo a los grupos que cercaron a Santa Cruz, quien no solo estaría luchando contra el Gobierno, sino contra movimientos sociales y la propia Policía.

"Santa Cruz está pidiendo al Gobierno censo y ¿cuál es la respuesta? Cerco a Santa Cruz y la Policía a favor de ellos, ¿Qué difícil no? ¿No es posible dar una respuesta a Santa Cruz? ¿o es que no se quiere? Cuando no se quiere siempre hay un pero", manifestó el monseñor.