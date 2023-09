La madre del niño calcinado tenía 10 cortaduras en la cabeza y la garganta

El Alto, Bolivia

Gladys, la madre del pequeño de 3 años encontrado calcinado en su habitación, permanece internada en el hospital de Clínicas. Su diagnóstico es delicado porque tiene 10 heridas de arma punzocortante en la cabeza y cuello.

Familiares piden ayuda para solventar los gastos médicos, ya que no cuenta con seguro de salud, ni recursos.

Virginia Ugarte, presidente de Derechos Humanos en El Alto, conversó con la joven, quien contó que reconoció al hombre que entró a su casa como la persona a quien le pagaban de los servicios básicos, era un vecino.

"Me ahorcó, me pegó y con una calamina cortada me atacó. Le reconocí y después encendió el fuego", le dijo Gladys a Ugarte, quien la describió con hematomas en el rostro, la cabeza y el cuello.