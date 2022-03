La mujer afectada por el remolcado de su moto pide mayor control a las grúas

Cochabamba, Bolivia

La mujer afectada con el remolcado de su motocicleta señaló que le llamaron de Tránsito para disculparse por el altercado sufrido.

"Sí, me llamaron. M e pidieron disculpas y que tomarán acciones para sancionar a los funcionarios. Mi intención no era esta, no creí que se armaría esto. Era por mi rabia que quería que vean todos cómo operan ellos ", declaró la trabajadora.

Además, le envió un mensaje al joven que movió su motocicleta para que se de cuenta del daño que causó, ya que sufrió todo un calvario para encontrar y recuperar su motorizado. Asimismo, pidió mayor control a trabajadores de las grúas.

"Le digo que si levantó la moto, debería ponerlo en su mismo lugar. Me perjudicó bastante, tuve que correr, llorando por las calles. A veces no tengo plata para nada, tuve que caminar. Ahora, también voy a tener problemas con mi trabajo porque tuve que abandonarlo ese día. No sabe el daño que causó. Eso no se hace, la vida se gana honradamente", reflexionó.