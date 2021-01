La OMS prepara aprobaciones de más vacunas de COVID-19 para el despliegue mundial

Cargando...

BRUSELAS, 20 ene (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene previsto aprobar varias vacunas de COVID-19 de fabricantes occidentales y chinos en las próximas semanas y meses, según muestra un documento publicado el miércoles, con el objetivo de un rápido despliegue en los países más pobres.

COVAX, un proyecto global codirigido por la OMS, pretende distribuir este año al menos 2.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, de las cuales al menos 1.300 millones se destinarán a los países más pobres.

Sin embargo, hasta ahora se ha enfrentado a la dificultad de conseguir suficientes vacunas debido a la escasez de fondos, mientras que las naciones ricas se han reservado un gran volumen de vacunas para sus poblaciones.

En la carrera por el despliegue de vacunas, las aprobaciones reglamentarias son clave para confirmar la eficacia y la seguridad de las inmunizaciones y para aumentar la producción. No obstante, algunos países más pobres dependen principalmente de las autorizaciones de la OMS, ya que tienen una capacidad reguladora limitada.

Por lo tanto, la OMS está "agilizando" las aprobaciones de emergencia, según un documento interno de COVAX consultado por Reuters.

La vacuna de COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y fabricada por el Serum Institute of India (SII) podría ser autorizada por la OMS en enero o febrero, según el documento.

La misma vacuna, producida en Corea del Sur por SK Bioscience, podría ser aprobada por la agencia de la ONU en la segunda mitad de febrero como muy pronto, según muestra un calendario provisional publicado por la OMS el miércoles.

Además de las vacunas, los reguladores suelen autorizar sus procesos de fabricación en diferentes plantas.

El director ejecutivo del SII, Adar Poonawalla, dijo a Reuters la semana pasada que esperaba la aprobación de la OMS "en la próxima semana o en la siguiente".

AstraZeneca no respondió a solicitudes de comentarios de Reuters, mientras que SK dijo que no estaba al tanto de los plazos de aprobación de la OMS.

COVAX tiene contratos de suministro con AstraZeneca y SII por unos 400 millones de dosis y una opción para muchos cientos de millones más, aunque el calendario de entregas es incierto.

OTRAS VACUNAS OCCIDENTALES

La OMS autorizó la vacuna desarrollada por Pfizer y su socio alemán BioNTech a finales de diciembre.

Los responsables de la OMS han dicho que quieren llegar a un acuerdo de suministro con el gigante farmacéutico estadounidense, que ya se ha comprometido a suministrar cientos de millones de dosis este año a varias naciones ricas.

COVAX no había incluido inicialmente la inoculación de Pfizer/BioNTech en su lista de compras anticipadas.

Pfizer no respondió a una solicitud de comentarios sobre si había un acuerdo cercano y si este año se trataría solamente de un número limitado de dosis.

El calendario de aprobación provisional también muestra que se espera que la OMS apruebe a finales de febrero la vacuna de COVID-19 de Moderna, que se basa en la misma tecnología de ARN mensajero (ARNm) que la de Pfizer.

Moderna, cuya vacuna ya está aprobada en muchos países occidentales, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, no tenía ningún comentario inmediato.

Es previsible que la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson (J&J), que tiene un acuerdo no vinculante para suministrar a COVAX 500 millones de dosis en un plazo no especificado, obtenga la aprobación de la OMS en mayo o junio como muy pronto, según el documento de la OMS.

J&J no ha publicado aún los resultados de los ensayos clínicos de la fase III de su vacuna, pero la UE ha dicho que espera que la compañía solicite la aprobación en febrero.

Un portavoz de J&J no respondió a la solicitud de comentarios.

CHINA Y RUSIA

La OMS también está contemplando la posibilidad de aprobar rápidamente dos vacunas chinas, según el calendario provisional.

Sinopharm y Sinovac han presentado sus solicitudes a la OMS, que las está revisando y podría tomar decisiones sobre ambas en marzo como muy pronto.

Ninguna de las dos vacunas fue preseleccionada por la OMS para posibles compras anticipadas. La aprobación de la OMS no conduce automáticamente a compras por parte de COVAX. La organización también podría facilitar el despliegue en los países más pobres que adquieren las vacunas directamente.

Sinopharm ha presentado solicitudes para dos vacunas de COVID-19, pero la posible aprobación de marzo solo concierne a la desarrollada por su filial en Pekín, Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (BIBP), que ya ha sido utilizada de manera generalizada para inoculaciones en China.

Sinovac aún no ha publicado los resultados globales de sus ensayos de fase III, pero su vacuna ha sido aprobada para su uso de emergencia en países como Brasil, Indonesia y Turquía.

Sinopharm y Sinovac no respondieron a las solicitudes de comentarios.

No hay todavía un calendario provisional para la posible aprobación de la vacuna Sputnik V de Rusia, a pesar de que sus desarrolladores han presentado la documentación pertinente, según muestra el calendario.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), principal patrocinador financiero del Sputnik V, no respondió a una solicitud de comentarios.

(Información de Francesco Guarascio @fraguarascio en Bruselas; información adicional de Stephanie Nebehay en Ginebra, Polina Ivanova en Moscú, Sangmi Cha en Seúl, Roxanne Liu en Pekín, Ludwig Burger en Fráncfort. Editado por Mark Potter y John Stonestreet; traducido por Tomás Cobos)