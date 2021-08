Áñez tiene depresión severa y su “corazón está comprometido”

La Paz, Bolivia

El cuadro de salud mental de la expresidenta Jeanine Áñez se ha visto complicado, lo que quedó evidenciado este fin de semana cuando atentó contra su propia vida, realizándose cortes en las manos.

La política beniana se encuentra “totalmente sedada” y padece una depresión severa, denunció su hija Carolina Ribera este lunes, a la vez que cuestionó que no ha podido tener acceso al historial médico para saber los resultados de los exámenes que se le han practicado la semana anterior.

“Mienten, no nos dieron su historial médico y ahora nos dicen que debe hacerse mediante una orden judicial, no sé qué medicamentos le están dando, no sé cuál era el anterior tratamiento y no sé qué medico solicitó su salida”, reprochó.