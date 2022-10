La Paz: Denunciarán a concejal del MAS por violencia en marcha por el Censo

Cargando...

Los concejales de la alianza Por el Bien Común anunciaron que presentarán una denuncia contra la concejal del MAS, Roxana Pérez, por presuntamente instigar públicamente a delinquir durante la marcha por el Censo 2023 que se realizó la tarde del miércoles a convocatoria de la Asamblea de la Paceñidad.

“Roxana Pérez del Castillo estaba ahí dirigiendo a los grupos terroristas que nos han tirado piedras, nos han gasificado, han tirado dinamitas. Vamos a hacer la denuncia correspondiente como lo hemos dicho, está en las imágenes, ella no puede decir que no ha participado”, dijo el concejal Jorge Dulón.

La concejal fue vista filmada en medio de los movilizados que protagonizaron enfrentamientos en el centro paceño.

Pérez admitió que sí estuvo presente en la movilización y se justificó señalando que acudió como una ciudadana más autoconvocada.

“Ha sido una marcha autoconvocada y yo he estado, he sido parte de la marcha, no creo que nadie me haya visto con nada más que mi espíritu de democracia, de respeto y amor a la paz”, declaró.

Según el alcalde paceño, Iván Arias, 20 personas resultaron heridas en los hechos violentos que se suscitaron en la movilización.