La Paz: Sube a seis la cifra de viviendas afectadas por excavación de tierra

Debido a una excavación sin autorización, seis viviendas ubicadas en la avenida Buenos Aires de la ciudad La Paz se encuentran en riesgo de derrumbe, las familias están siendo evacuadas, informó este miércoles una propietaria de una de las vivienda afectadas.

“Hemos vaciado totalmente ya, porque tenemos el peligro de que se caiga (las casas) ya nos han dado la orden de evacuación personal de la alcaldía. Lamentablemente yo hice la denuncia personalmente el 7 de julio, inclusive ahí está la fecha donde la señora ha indicado que no tenían ninguna orden para hacer la demolición de la casa, no tenía autorización, no ha trabajado con ningún arquitecto, ni ingeniero que haya hecho la inspección de suelos para poder hacer la excavación”, detalló la vecina del lugar.