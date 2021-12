La Paz: Una plataforma se desliza y Alcaldía anuncia sanciones

Este viernes por la madrugada en la zona Condoriri en la ciudad de La Paz, una plataforma cedió causando temor y afectando a 15 familias.

La Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos desplegó personal al lugar para poder atender la emergencia junto a la empresa constructora del muro de contención.

“Ha habido un deslizamiento causado por la empresa que construye un muro de contención en el sector. La empresa Conid 7 tiene antecedentes, no es responsable, ya tuvo problemas en el macrodistrito Max Paredes, donde han fallecido obreros y aquí está incurriendo en faltas, no está cumpliendo con los protocolos de seguridad, tiene dos llamadas de atención y nuestro fiscalizador de obras ha emitido el informe de que no está trabajando de acuerdo a lo que se pide”, señaló la subalcaldesa del macrodistrito Periférica, Evelin Gonzales.