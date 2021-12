La pequeña Grisel de cinco años y su hermana fueron violadas por su tío

Sacaba, Cochabamba

El caso es por demás estremecedor, la pequeña víctima y sus hermanas de 9 y 15 años, estaban al cuidado de sus abuelos paternos desde que sus padres fallecieron en 2019 en un accidente de tránsito.

La familia materna que radica en Llallagua (Potosí), dejó a los niños con sus abuelos porque vivieron cerca de ellos, en Villa Tunari. Es el 30 de octubre es que la niña de cinco años, fue agredida sexualmente, mientras sus tutores compartían bebidas alcohólicas.

Después de una valoración psicológica, la Defensoría de la Niñez de Sacaba confirmó que la hermana de 15 años también fue víctima de violación. “La adolescente también fue abusada sexualmente”, informaron.

Según Jhimmy Postigo, funcionario de la defensoría, se enteraron del caso cuando una tía de la menor la trajo y se dio cuenta de la terrible herida cuando ayudó a su sobrina a ir al baño.

Según la valoración médica la pequeña tiene un desgarro que le afectó la vagina y el ano y sufrió con los dolores durante 45 días ya que la Defensoría de la Niñez de Villa Tunari no le brindó atención.

El tío fue aprehendido, la policía no descarta que este mismo sea quien violó a la pequeña Grisel. La niña fue operada y permanece internada, sin embargo no descartan una segunda intervención, galenos indicaron que no contrajo una enfermedad venérea.