La pequeña Lidia sale del hospital y dan la guarda a su abuela materna

Lidia, la niña víctima de golpizas en el municipio de Vinto, salió del Hospital del Niño después de haber sido operada. La abuela materna recibió la guarda mientras un juez define la situación.

Voluntarios y el alcalde de Vinto le dieron varios regalos y se comprometieron a ayudarla, realizar el seguimiento de su recuperación tanto física como psicológicamente, indicaron que la niña es “hija del municipio”.

“Mientras no la vea jugar o subirse a ese triciclo no voy a descansar, como autoridad aún no estoy conforme me faltan muchas cosas por hacer. Se ha cumplido con la primera parte, debemos restituir sus derechos y garantizar la guarda para que tenga un derecho a una familia”, señaló la Jefa de la Defensoría en Vinto, Asunción Becerra.