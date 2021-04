La píldora anti-Covid puede estar lista para fin año

Cargando...

La píldora de Pfizer para prevenir el Covid-19, podría estar disponible para fin de año si los ensayos en humanos en los EE. UU. y Bélgica tienen éxito. En la actualidad, no existen medicamentos distintos de las vacunas que puedan evitar que las personas desarrollen el virus, pero si se descubre uno, podría significar el fin de los bloqueos para siempre, según un experto.

Pfizer, la compañía que hizo uno de los jabs más utilizados en Europa y América del Norte, ya está probando su píldora experimental en personas.

El medicamento antiviral, llamado PF-07321332, podría administrarse para evitar que la enfermedad se agrave en las personas que han comenzado a mostrar signos de infección por coronavirus .

Aunque la mayoría de las personas se vacunarán contra Covid, los jabs no son 100% efectivos y algunas personas no pueden recibirlos o no se benefician tanto, lo que significa que el coronavirus aún se propagará y seguirá siendo peligroso para las personas desprotegidas.

Las píldoras podrían ayudar a prevenir enfermedades graves en personas para las que los jabs no funcionan tan bien, o ser una segunda línea de defensa en caso de que surja una nueva variante inmunorresistente.

Actualmente, unas 60 personas participan en la primera fase del ensayo PF-07321332 de Pfizer, que se espera que finalice el 25 de mayo. Pfizer tardó menos de un año en llevar su vacuna de un laboratorio a los brazos de las personas y el PF-07321332 podría estar listo para fines de 2021.

Después de esto, si la píldora resulta ser segura, se realizarán ensayos más grandes con más personas para demostrar que definitivamente detiene el Covid-19, como sugirieron las pruebas de laboratorio.