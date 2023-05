La Policía busca al feminicida de Arminda Vallejos, quien fue visto en una propiedad

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) está tras las pistas de Germán Herrera (43), quien está prófugo de la justicia luego de acabar con la vida de su esposa Arminda Vallejos Grageda de 39 años. El trágico suceso ocurrió la madrugada del pasado martes 23 en el municipio de Pailón.

Algunos testigos, aseguraron haber visto al hombre en una propiedad agrícola ubicada a 80 kilómetros de donde ocurrió el crimen que está siendo investigado bajo el delito de feminicidio.

El asesinato de Arminda Vallejos Grageda dejó una estela de horror en Pailón. Durante el ataque, presenciado por su hija de cinco años, la mujer sufrió múltiples heridas en el rostro, incluyendo el área bucal, nasal y frontal, infligidas por el arma punzocortante utilizada por su agresor.

En los últimos días, se reveló que el presunto feminicida se puso en contacto con uno de sus hijos a través de una llamada telefónica, confesando su terrible crimen y expresando su confusión y remordimiento.

“Hijo, me volví loco parece, te cuento que golpeé a tu mamá en la tardecida cuando fui a Pailón. La vi sentada con 'negro' en la tienda y por esa razón, la rabia no me pasaba y fui a golpearla, no sé qué hice ahora”, relató el hombre en la grabación.

Róger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, informó que ya se activó una alerta migratoria para el prófugo. Además, gracias al trabajo de inteligencia realizado, se ha confiscado la motocicleta en la que escapó.