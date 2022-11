Larach a Arce: "No escuche a sus malos asesores y gobierne para todos los bolivianos”

Santa Cruz, Bolivia

El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, también hizo uso de la palabra durante la concentración en el Cristo Redentor tras la ‘Gran Marcha de Marchas’ de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) la tarde de este lunes.

“Los bolivianos somos un pueblo de héroes, que les gusta luchar por sus derechos, libertad y democracia”, declaró el cívico, quien además aprovechó para enviar un mensaje al presidente Luis Arce que este martes 8 de noviembre cumple dos años de gestión, en medio de conflictos en el país por la realización del Censo.

“Usted fue electo con más del 50% de los votos de los bolivianos y más allá que estemos o no de acuerdo con ello es nuestro presidente y tiene una oportunidad histórica, que es gobernar para todos los bolivianos. Presidente no escuche a sus malos asesores, somos 13 millones de habitantes en todo el país y su obligación es atenderlos a todos, no solo a un grupo”, dijo Larach.