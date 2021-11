Larrea: "La falta de oxígeno es lo que más nos va afectar en esta cuarta ola"

En las últimas horas, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, señaló que la falta de oxígeno y de respiradores podría agravar la cuarta ola de coronavirus en el país.

“Si no sabemos apaciguar la cuarta ola, va a ser muy fuerte, habrá hospitales colapsados. En este momento no tenemos las condiciones para afrontar porque los hospitales siguen abandonados, no hay respiradores. La falta de oxígeno es lo que más nos va afectar en esta cuarta ola”, señaló el profesional en salud.