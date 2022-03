Las 6 Federaciones del Trópico critican duramente al Ministro de Gobierno

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Los cocaleros se declararon en emergencia y lanzaron críticas al Ministro de Gobierno por sus comentarios sobre su sector. Le dieron 24 horas para presentar pruebas de sus afirmaciones y lo acusaron de querer dividir al MAS.

Hoy, miembros de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba criticaron duramente a Eduardo del Castillo por declarar que los cocaleros se enriquecen con hectáreas de plantaciones de coca.

"Las declaraciones del actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, demuestran que utiliza ese cargo para provocar división al interior del MAS-IPSP, acusar y mentir como si fuera operador político de la derecha y, lo que es más grave, perseguir a los militantes y dirigentes de nuestro instrumento político", declaró un dirigente del sector.

Los cocaleros afirmaron que Del Castillo demostró no tener "dignidad ni identidad" al decir que pedirá informes a la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) y que "en los hechos" esto demuestra que está sometido al organismo estadounidense. Además, que tampoco ejerce su función de velar por la seguridad interna del país.

"Con este tipo de actuaciones, el Ministro de Gobierno deja de lado los principios ideológicos y políticos que debe tener un verdadero militante del MAS IPSP. Falta a la verdad. Son muchas las ocasiones que nuestros dirigentes han escuchado explicaciones falsas y versiones mentirosas", agregó el representante.

"Exigimos que en el plazo de 24 horas presente pruebas de sus temerarias acusaciones. (...) Si es ministro de Gobierno suponemos que habla con información en la mano, ojalá no tengamos que esperar a que pida informe de la DEA ". "Si no presenta pruebas, las seis federaciones del trópico de Cochabamba nos declaramos en estado de emergencia sin descartar movilizaciones. (...) No vamos a permitir que un ministro de Gobierno vuelva a someter a nuestro pueblo a los abusos y violaciones a la soberanía nacional por parte de la DEA", concluyó.

El pasado fin de semana, Del Castillo aseveró, durante un evento público en el municipio de La Asunta, en Los Yungas, que existen “dirigentes y diputados” que se "llenan los bolsillos" con la hoja de coca.

“Lamentablemente, hay gente, dirigentes y diputados, que se están llenando los bolsillos. Cuando la gente que está en su 'guacho' se está empobreciendo, hay gente que tiene tres, cuatro, cinco, hasta ocho hectáreas y son los primeros en sacar permiso para sacar la hoja de coca, y sabemos quiénes son esos dirigentes, esos diputados”, dijo el ministro.

Respuesta del ministro

Minutos después de hacerse público el pronunciamiento de las 6 Federaciones, Del Castillo acudió a las redes sociales para aclarar algunos puntos. Entre ellos, reiteró que hace más de una década "no existe y no va a existir" ningún tipo de coordinación con la DEA y aseguró que presentará una denuncia formal contra un diputado que presuntamente estaría relacionado con la oposición.

"Sobre la denuncia contra un diputado de la zona de los Yungas, cercano a grupos radicales de oposición, que estaría involucrado en actos irregulares en la comercialización de la hoja de coca, presentaré la denuncia correspondiente ante las instancias competentes", escribió en sus redes.

"Aclarar a nuestros hermanos y hermanas del Trópico que el ampliado fue en la región de la Asunta en Los Yungas donde precisamente las bases de diversas centrales agrarias se manifestaron en contra de este diputado, presentando indicios o elementos de actos irregulares con carácter previo a mi intervención; en ningún momento se habló del Trópico, donde no existe la producción por hectárea. Nuestra hoja de coca es símbolo de unidad y bolivianidad, y no debemos permitir que un diputado la utilice para beneficio propio", recalcó.