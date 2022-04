“Las cosas materiales vienen y van, pero la vida de uno, no”, víctima de atraco

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La mujer que fue interceptada por dos sujetos que a bordo de una motocicleta la atracaron y se llevaron sus pertenencias incluso hasta su bicicleta. La víctima relata lo sucedido: “estaba saliendo de aquí (su domicilio) para dirigirme hacia mi trabajo como todos los días”.

Sin embargo, “ese día justo al salir de mi casa, veo que había dos individuos en una moto en la esquina de mi casa, nunca pensé que fueran unos ladrones, por lo que espero que se vayan, al ver que se fueron, yo tome el rumbo así hacía mi trabajo y al llegar a la esquina me percato a ver si ellos no están, agarro y sigo mi camino”.

Justo en ese momento estaba entrando el guardia del club privado que creo que él si los observó y continúe con mi trayecto, pero al llegar a la segunda cuadra, estos individuos habían estado esperándome, se vienen de frente y uno, el de atrás, se baja al vuelo y viene, me da en la cara, es ahí cuando me tumba y me quita mi mochila, me robaron todo, mis documentos, mi carnet, tarjetas de crédito, dinero, celular y por último la bicicleta, indicó.

La muchacha, al percatarse que los ladrones habían huido, se levanta y corre hacia su domicilio. Horas más tarde sentó la denuncia en la Policía, pidió a las autoridades que den con los delincuentes. El angustioso hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de un domicilio.

La víctima manifestó que no quiso defenderse y prefirió que se lleven sus pertenencias “las cosas materiales vienen y van, pero la vida de uno, no”. Asimismo, dijo no ser la única víctima de la zona, puesto que ese mismo día saltaron a una mujer veterinaria en la zona del Remanso 8vo. Anillo, también a otra chica, a quien le dispararon en la pierna.

Pide a la policía patrullar la zona donde merodean estos delincuentes en moto y que los detengan, teme por su familia, tiene miedo que los asaltantes vuelvan y le hagan daño, porque la vieron salir de su domicilio. Cabe recordar que el violento hecho se ocurrió el domingo 24 de abril, cerca de las 6:00 de la mañana en la zona norte de la capital cruceña, por inmediaciones del 7mo Anillo de la avenida Cristo Redentor, atrás del condominio La Hacienda III y esquina Colegio San Lorenzo.