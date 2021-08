“Las puertas del hospital estaban cerradas, tuve a mi hijo en la calle”

Sacaba, Cochabamba

Una mujer de 25 años dio a luz en puertas del “Hospital México”, en el municipio de Sacaba, durante la madrugada de este 31 de agosto. Los familiares denunciaron que nadie les abrió las rejas, una doctora atendió el parto en la acera del nosocomio.

Las imágenes fueron captadas por los vecinos, que grabaron todo con un celular para denunciar el hecho. En este se observa el momento del parto, mientras los pobladores le piden a la doctora actuar con celeridad.

Los médicos del hospital no se enteraron de la emergencia de parto, señalaron que el guardia demoro en abrir la reja, ellos salieron cuando escucharon los gritos de la gente, ante la emergencia no quedó otra que atender a la paciente en plena vía pública.

“Lamentablemente no pudo ingresar al Hospital debido a que la puerta estaba cerrada, pues el guardia no abrió a los familiares. De todos modos se brindó atención a la paciente (…) Se despachó a la paciente porque todavía no estaba en labor de parto, debía volver en horas de la mañana”, indicó el Jefe de Ginecología, Dr. Jesús Crespo.