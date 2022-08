Le acusaron de intentar robar en una casa, le dieron una brutal golpiza y falleció cuando era rescatado por la policía

Quillacollo, Cochabamba, Bolivia

Un joven falleció linchado en el municipio de Quillacollo tras ser acusado de ladrón.

La golpiza ocurrió cuando el sujeto supuestamente ingresó a robar a una casa. Fue agredido por los propietarios y vecinos, falleció cuando era trasladado a la policía.

Después de ser rescatado por personal de la FELCC, el joven era trasladado a oficinas policiales, junto a los propietarios de la casa. Sin embargo, efectivos observaron que el acusado se encontraba en mal estado e inmediatamente pidieron apoyo y ayuda de la ambulancia de bomberos.

Cinco personas están aprehendidas por este caso, entre ellos los dueños de la casa donde fue encontrado el presunto ladrón. Están en carceletas de la FELCC de Quillacollo y se valora su situación para ver el grado de responsabilidad que tienen en el hecho.

"No sabemos si ha robado o no, simplemente (los aprehendidos) dicen que él estaba en la casa seguramente para robar. La reacción torpe que han tenido les puede traer consecuencias, porque ellos podrían haber procedido a una aprehensión por particulares e inmediatamente llamar a la policía para que la FELCC se haga cargo e inicie la investigaciones. Este individuo, sin importar si es delincuente o no, ha sido agredido lo que a la larga le ha ocasionado la muerte" , complementó el director de a FELCC.