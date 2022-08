Le ataron a un poste y golpearon acusándole de robar en una casa, dijo que solo buscaba un lugar para dormir

Cochabamba, Bolivia

Un joven, aparentemente drogado, fue golpeado y amarrado a un poste por un grupo de vecinos. Lo acusaron de intentar robar objetos de valor en una casa ubicada en el centro de la ciudad. Luego, esta persona fue entregada a la policía.

Contó que el acusado habría ingresado a la propiedad, vio que los vecinos estaban alertas y salió por las casas vecinas hacia el callejón. Al parecer, se encontraba bajo los efectos de drogas.

"Se hizo al drogado, al que no entendía nada. Pero (no creo) para hacer tanta cosa, subir, salir por otras casas", observó el afectado.

El joven aseguró que no quería robar nada y que ingresó al lugar porque "estaba drogado".

"No quería robar, quiero que me den casa para dormir. Me obligaron a entrar, me han hecho consumir (drogas), me han dicho que sople y que absorba eso. Robar, no. Pedir permiso", dijo el acusado.