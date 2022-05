Le cortaron la lengua y lo abandonaron en la calle, hoy el perrito se recupera y busca una familia

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un perrito que fue víctima de violencia extrema, hoy se recupera gracias a voluntarios que lo encontraron cuando estaba a punto de morir de inanición en las calles de Cliza.

Le cortaron la lengua y lo abandonaron a su suerte. Afortunadamente, fue rescatado por el grupo de voluntarios "Alma Animal" y llevado a una veterinaria en la zona de Carcaje.

"Nos partió el corazón al ver que al perrito le habían cercenado la lengua. Tiene más o menos el 50% de la lengua cortada. En esas condiciones no puede alimentarse, ni tomar agua", reveló la voluntaria Tamara Sánchez.

Cuando lo encontraron, le dieron comida, se notaba que el can tenía mucha hambre, pero no podía comer. Al darse cuenta de la situación, lamentaron la crueldad con la que fue tratado el animalito y que no hay empatía en el trato con estos seres vivos.

"Se notaba que había cercenado hace varios días y por eso el perrito se encontraba en esa situación lamentable de deshidratación e inanición", agregó.

Esperan que se identifique al agresor y se apliquen las sanciones correspondientes.

Asimismo, la veterinaria que atiende al perrito asegura que se recuperará pronto y solo necesita una familia que le de amor.

"No tenía la mitad de la lengua y estaba con una infección e inflamación bastante fuerte. Como no comió en varios días estaba demasiado delgado. El día que le trajeron estaba desconfiado, después se dejó tratar y curar", explicó la doctora Flores.

Hace dos días se empezó a notar la mejoría y ya intenta comer.

"La lengua está empezando a cicatrizar y ya se está dando modos de comer", agregó.

Ahora, buscan una familia que adopte al can.