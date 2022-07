"Le di un golpe y se durmió. La enterré por miedo", agresor confesó el hecho y ningún familiar acude por el cuerpo de Gaby

Cochabamba, Bolivia

La joven cuyo cuerpo fue encontrado enterrado al interior de una habitación en la casa de su pareja este lunes por la mañana fue identificada como Gaby. No se conoce su apellido, su edad exacta, ni de dónde es o quiénes son sus familiares.

La policía, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Fiscalía acudieron al domicilio ubicado en la zona de Alto Buena Vista, al sur de la ciudad. La joven habría sido victimada el sábado, su pareja la golpeó en la cabeza y la enterró dentro de una de las habitaciones de la casa.

Hasta horas de la noche, ninguna persona acudió a reclamar su cuerpo en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a donde fue trasladado, luego de ser exhumado y realizarse el levantamiento legal del cadáver. Presentaba lesiones en varias partes del cuerpo. Tenía aproximadamente 26 a 28 años.

De acuerdo al examen forense, la causa de la muerte fue un traumatismo encefalocraneano cerrado.

Mientras tanto, su pareja y agresor fue aprehendido. El sujeto contó que el sábado estaba consumiendo bebidas alcohólicas con la víctima durante todo el día. Sin embargo, se contradijo en sus declaraciones.

"Nos hemos tomado un litro de alcohol. Hemos peleado de mareados. Ella estaba celosa de mí, me rascó la cara. En la borrachera creo que le di un golpe, pero no murió ese rato. Luego se durmió, creo que se intoxicó con el mismo alcohol. Creo que le dio un paro cardíaco. Pero tal vez fue por el puñetazo que le di en la cara. No era mi intención. Le agarré, le dije: 'Gaby despertate' y ya no despertó, solita se quedó sin respiración. (La enterré) porque tenía miedo. Estoy arrepentido", dijo nervioso.