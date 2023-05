"¡Le ganó la emoción!": Niño llora en pleno concierto de Christian Nodal

Cargando...

México

Christian Nodal vivió de los momentos más inesperados, ocurrió durante un concierto que dio en Monterrey, Nuevo León, México. La escena se volvió viral en redes sociales, y estuvo acompañada de un niño.

El conmovedor se dio con uno de sus pequeños fans tras subir al escenario a cantar junto al artista, el menor comenzó a llorar por la emoción.

La usuaria @valeriallamag compartió el clip en la plataforma de Tik Tok, donde se muestra al menor romper en llanto ante la sorpresa de Nodal, también se puede apreciar como el cantante comienza a cantar el tema “Acá entre nos”, de Vicente Fernández, mientras que el niño no logra contener las lágrimas.

Sin embargo, a muchos les llamó la atención, fue la reacción del intérprete “Adiós amor”, pues se le ve una cara de sorpresa y gracia al ver al niño cuando comienza a llorar de la emoción.

El vídeo acumula más de 742 mil reproducciones, más de 68 mil ‘likes’ y diversos comentarios de los usuarios de la plataforma.

“Hasta a mí me dio risa mirar la cara de Nodal”, “JAJAAJAJA, lo mejor del concierto”, “Como cuando no sabes si estás emocionado o tienes miedo”, “Llevo viéndolo 1000 veces y no puedo parar de reír”, son algunos de los comentarios.