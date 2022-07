"Le golpea, le da coca y amenazó con matarla": padre denuncia a su pareja por maltrato a su beba de 10 meses

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Desesperado por la seguridad de su pequeña niña, un padre de familia decidió denunciar los maltratos que sufre a manos de su esposa y la violencia constante que la mujer ejerce contra la bebé de 10 meses.

El progenitor denunció que la madre de su hija obliga a la menor a pijchar coca los viernes de ch'alla e incluso mostró fotos en las que se ve a la bebé con una lata de cerveza en la boca.

Foto de la bebé con hojas de coca en la boca

Eso no es todo, la mujer habría amenazado con matar a la pequeña, cuando agarró un cuchillo y atacó a su pareja.

"Las agresiones comenzaron desde que mi hija tenía dos meses, le empezó a pegar, dar golpes, le maldecía, le decía: 'para qué has nacido, deberías morirte, me perjudicas en mis estudios'. Ella está en el Instituto Ceicom, entonces yo esperaba fuera junto con mi hija, pero ella igualmente le agredía", contó el afectado entre lágrimas.

Así, mostró fotografías que fue capturando de a poco en las que registró la ocasión en la que la mujer agarró un cuchillo y amenazó con matar a la niña.

"Quiso apuñalarla, decía: 'le voy a matar'. Yo estaba con mi hija, me eché en la cama, también me quería apuñalar, le dije que no le haga nada a la gordita, así le digo a mi hija. Le dije que haga lo que quiera con su vida, pero nada a mi hija. Ella me agredía, me rascaba las manos", detalló.

La más reciente agresión que vio el padre fue el jueves 14 de julio, cuando la mujer le pegó a la bebé, intentó calmarla, pero no lo logró y esto le motivó a hacer la denuncia. Ese día también fue la última vez que vio a su bebé. Asegura tener audios sobre los momentos de agresión y que él sale en defensa de su hija.

Sin embargo, comentó que su esposa le denunció a él por violencia. Asegura que ella misma se golpea y realiza denuncias falsas.

"Tiene otros procesos con mi familia, me exigió decirle a mi padre que desista del proceso, le dije que no podía y con palabras vulgares me respondió: 'te voy a arruinar, te voy a cagar, te voy a poner una denuncia a vos'", indicó.

Asimismo no logró recibir colaboración por parte de las autoridades, pues cuando el viernes fue a denunciar en la Defensoría de la Niñez de Sacaba, "no hicieron nada".

"Estoy preocupado. No sé cómo estará mi hija, en qué estado, si estará comiendo, tomando leche, si tendrá pañales, no sé si está viva o muerta. No puedo ni llamarle porque ella está con medidas de protección. Ella puede inventarse que yo le hice algo o que le estoy amenazando. Ayer fui a la Defensoría y me mandaron a la FELCV, fui, pero se pasan la pelotita. Para el colmo, viene la agresora junto con su abogada y se mata de risa en mi cara, como queriendo provocarme", dijo.

A su vez, la abogada Andrea Severich indicó que irán a la FELCV para entregar las fotografías que demuestran la inducción de la bebé al consumo de bebidas alcohólicas, al pijcheo con la madre los primeros viernes de mes y toda la masacre que sufrió esa bebé.

"Nos quejamos de porqué existen infanticidios y este es el motivo. Estamos hablando de violencia vicaria porque la madre, a través de los golpes a la bebé que están claramente establecidos en los audios, pretende y quiere lastimar, castigar al padre. Esto no se puede permitir. El papá, en este momento, no sabe en qué situación se encuentra la menor. La Defensoría conociendo los audios, fotos, no entregó a la menor a la familia paterna ampliada o, en el peor de los casos, derivar a la menor a un centro de protección", explicó la abogada.

En ese sentido, pedirán el rescate de la menor que está en manos de la madre.