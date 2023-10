Le quemó la cara con ácido frente a su hijo: “Los medicamentos solo me calman un rato”

Cargando...

En un escalofriante acto de violencia, una mujer sufrió graves quemaduras en su rostro y otras partes del cuerpo después de que su vecina la atacara rociándole ácido nítrico. El aterrador incidente tuvo lugar en el barrio Los Chacos de Santa Cruz y ha conmocionado a la población cruceña.

Según información preliminar, la presunta agresora, quien llevó engañada a la víctima hasta su domicilio, habría cometido este atroz acto por celos, afectando gravemente la vida de la joven mujer. Las quemaduras en su rostro, espalda y pecho requieren una delicada cirugía de reconstrucción de piel.

La situación de la víctima es extremadamente complicada, puesto que, a pesar de estar internada en un centro asistencial y bajo observación médica, se enfrenta a un largo y doloroso proceso de recuperación. La tragedia no solo afecta a la mujer, sino también a su hijo, quien presenció la devastación causada por este acto de violencia sin sentido.

En una entrevista exclusiva con NOTIVISIÓN, la mujer víctima del ataque clamó por justicia y expresó su angustia. “Pido justicia, que mi caso se aclare porque no quiero dejar a mi hijo huérfano”, dijo. “Ella (la agresora) tiene un hijo de 2 años que también vio porque delante de su hijo me hizo esto. No sé con qué corazón me pudo haber hecho esto, su mi hijo debe estar traumado también”.

La víctima, una madre soltera que trabaja y estudia al mismo tiempo, está preocupada por su capacidad para mantener a su hijo en esta situación. “Me siento afectada, no puedo trabajar, me duele estar sin mi hijo. Pido a la Fiscalía y al señor juez que por favor me ayuden. Soy una persona de escasos recursos, no tengo dinero, solo pido justicia y poder recuperarme para volver a trabajar, darle sustento y alimentación a mi hijo”, agregó.

A pesar de haber mantenido una buena relación con el entorno de la presunta agresora en el pasado, la violenta agresión dejó cicatrices emocionales y físicas que requerirán tiempo y apoyo para sanar. La víctima ya presentó una denuncia ante la Policía, y se espera el informe del médico forense para determinar los días de impedimento que enfrentará.

