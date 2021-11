Presidente de Perú está "tranquilo" tras moción de destitución del Congreso

Lima, Perú

El Congreso de Perú, en su mayoría opositor recrudeció su ofensiva contra el Ejecutivo con la presentación de una moción de destitución contra el presidente del país, el izquierdista Pedro Castillo, y la interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva.

Tal como se venía anticipando en las últimas semanas, la tercera vicepresidenta del Congreso, la derechista Patricia Chirinos, presentó una moción de vacancia (destitución) por permanente incapacidad moral contra Castillo, quien asumió la Presidencia de Perú el pasado 28 de julio.

Castillo, por su parte, manifestó sentirse "tranquilo" tras la presentación del pedido de vacancia en el Parlamento.

"A mí no me preocupan los ruidos políticos, porque a mí me ha elegido el pueblo, no me ha elegido la mafia ni los corruptos. Por eso me debo al pueblo. Estoy tranquilo"», dijo el mandatario en la ciudad andina de Jauja (centro), donde llegó a inaugurar obras sociales.