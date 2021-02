Lenka Nemer será Bolivia este 16 de mayo en el Miss Universo

Cargando...

La organización de Miss Universo confirmó a través de unas declaraciones enviadas a los directores nacionales, que este año se celebraran dos ediciones. Es decir las número 69 y 70 del concurso de belleza más importante del planeta.

Miss Universo 2020 se llevará a cabo el próximo 16 de mayo en Estados Unidos. La ciudad y sede especifica está por confirmarse.

Mientras, en diciembre se realizará Miss Universo 2021. Las franquicias nacionales tendrán hasta finales de octubre para elegir a su representante para esta edición.

Miss Universo 2020 solo reinará siete meses, convirtiéndose así́ en la ganadora con el reinado más corto en la historia del concurso.

Cargando...

Lenka Nemer Drpic es la paceña que rompió la hegemonía cruceña del Miss Bolivia y le dio la corona máxima a La Paz después de 35 años, un hito que conquistó con una belleza integral, que combina la preparación física y profesional desde su carrera.

Tiene 23 años y estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa); está becada y pertenece al cuadro de honor. Además, antes de la pandemia, era presentadora de televisión, profesora de inglés en el Centro Boliviano Americano (CBA) y pasaba clases de francés.

“El mundo de las luces siempre ha sido mi mundo y todos esos sentires míos, que tienen que ver con la equidad de género, a veces hasta se contradecían. Pero entré al concurso porque siento que es momento de tomar espacios, porque si bien antes parecía contradictorio, nos encontramos en un momento donde esto necesita cambiar”, dice.

Desde que llegó al concurso destacó por su preparación académica y los proyectos que tenía para la comunidad en caso de ganar el título; así lo hizo.

Cargando...

Ahora Lenka está enfocada en aprovechar al máximo su año de reinado y ser una buena representante en el Miss Universo, “Me siento honrada porque no pudo haber sido de otra manera. Muchos me decían que debía entrar al Miss Santa Cruz y yo siempre dije que no, porque mi identidad, mi origen, mi sentir, es La Paz y no hay honor más grande que poder representarla”.