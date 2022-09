Leonardo DiCaprio tendría nueva novia y, sorpresa, ¡tiene 22 años y es modelo!

Cargando...

Leonardo DiCaprio de 47 años, está en el ojo del huracán luego que se conociera la ruptura con su novia, con la modelo argentina Camila Morrone, a poco tiempo de cumplir 25 años, edad que parece ser el límite para el actor de Titanic. A la estrella de Hollywood lo persigue la fama de elegir novias jóvenes y acabar la relación cuando cumplen 25 años. Ahora el actor ha vuelto a la carga, y su nueva relación acentúa la profecía.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone. Foto: Web

Los paparazis pillaron a DiCaprio en Saint-Tropez, con nueva compañía femenina y algunos medios hicieron público la identidad del supuesto nuevo amor del protagonista de El lobo de Wall Street: la chica es María Beregova, ucraniana y criada en Suiza . Aunque empezó como farmacéutica, ahora es una conocida modelo e influencer de alto nivel.

María Beregova, quien sería la nueva novia de Leonardo DiCaprio. Foto: María Beregova.

La ucraniana de 22 años, es exesposa de Ahmed Massoud Abdelahid, nieto del principal ministro de Muammar Gaddafi, y vivió un tiempo en Mónaco. En sus perfiles de redes sociales, donde cuenta con unos 50 mil seguidores, muestra su afición por el lujo, las fiestas y los mini bikinis.

La supuesta pareja fue captada a la salida de una fiesta, pero la prensa británica asegura que ya coincidieron el pasado mes de julio en un yate, según Daily Mail. A decir del diario en ese momento Leo mantenía su relación con Camila Morrone.

En una entrevista radial el pasado viernes, la modelo se negó a responder preguntas sobre el actor: “No puedo hablar de nada sobre mi vida personal”, dijo, pero admitió que adora la película Titanic, que lanzó a la fama a su supuesto novio: “¿Quién no ha visto la película? Y si no lo has visto, deberías”, comentó la María, de acuerdo a Infobae.

Leonardo DiCaprio estaría saliendo con la modelo ucraniana Maria Beregova (IG / maria.beregova)

Hasta el momento ninguno de los dos corroboró la relación amorosa, pero de ser cierto, se confirmaría una vez más la teoría de que a DiCaprio sólo le gustan las mujeres menores de 25 años.