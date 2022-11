Ley del Censo: Calvo arremete contra el Gobierno y pide a Diputados estar vigilantes

Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, arremetió contra el Gobierno por no escuchar las demandas de la población cruceña y pidió a los parlamentarios opositores estar alertas durante el tratamiento de la Ley del Censo a fin de "no caer en una trampa".

"Una vez más nos demuestra el Gobierno que no quiere a Santa Cruz; que está en contra de los bolivianos, de las normas y leyes porque está queriendo imponer en Bolivia un régimen socialista", manifestó Calvo.

La molestia del líder cívico surgió tras la suspensión de la sesión de la Cámara de Diputados que debía aprobar la Ley del Censo, que garantice la distribución de recursos y escaños antes de las elecciones de 2025.

Calvo lamentó lamentó la situación, pese al compromiso que hizo el presidente de Diputados, Jerges Mercado, de aprobar este lunes en esa instancia la ley del censo.

"Quiero pedirles a nuestros diputados a que estén vigilantes, que no vaya a ser una trampa más, como están acostumbrados (los del MAS) y quieran tomar decisiones entre ellos en contubernio. Nosotros le dimos el voto de confianza a ustedes, porque ya no creemos en esos diputados que disque representan a los cruceños, que usaron el voto de Santa Cruz para ir a socapar, por eso les pido quédense vigilantes, no podemos bajar la Guardia. Santa Cruz los necesita, Bolivia los necesita", expresó Calvo.