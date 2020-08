Video: Liliana es la primera boliviana en recibir la vacuna contra el coronavirus

Liliana Alcaraz es la primera boliviana, que vive en Argentina, a la cual se le aplicó la vacuna contra el coronavirus, elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, en su fase de ensayo clínico.

Liliana al enterarse que se harían pruebas en Argentina, donde reside actualmnete y presta serbcios como enfermera, buscó mas información en Google y así logró postularse como voluntaria y posteriormente fue convocada para presentarse al Hospital Militar.

“La semana pasada vi las noticias acá y me entere que Argentina estaba seleccionada entonces decido postularme (…) me llamaron y me dijeron que fui seleccionada y me dieron un turno en el hospital y la experiencia fue buena”, puntualizó.