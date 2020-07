Llaman a Alicia Machado “vieja y acabada” y ella se defiende

Cargando...

La exMiss Universo, Alicia Machado, fue atacada en redes sociales cuando publicó una foto, la llamaron “Vieja, que está acabada, que ya había perdido su belleza de antes”, entre muchos otros comentarios que hacían referencia a su edad y a como luce actualmente. Pero si hay algo que caracteriza a la ex reina de belleza, es la franqueza al hablar.

Por esta razón decidió publicar un video y mandarle un mensaje a todos esos “haters” que le escriben estas críticas sobre su aspecto.

“Uno publica una foto linda deseándoles lo mejor pero hay gente muy chévere, que dicen Alicia estás acabada, estás vieja, pues sí… Yo soy una mujer, soy una señora de 42 años, voy para 43 en unos cuantos meses, pues bueno… ¡Uno va envejeciendo!”, dijo la ex Miss Universo muy segura de sí.

“Y bueno, si uno envejece ¿cuál es el problema? Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo; prefiero estar vieja y no tener coronavirus, o estar vieja y ser feliz, estar exitosa; estar vieja y no parecer un travesti, toda llena de bótox y cirugía por todos lados, pestañas de mentira, boca de mentira, cejas de mentira, pelo de mentira, uñas de mentira, cintura de mentira, tetas de mentira, culo de mentira. Yo por lo menos me siento muy orgullosa de cómo me veo a mi edad“, dijo en el audiovisual que publicó este sábado.

A pesar de que Alicia ya no es aquella jovencita que apenas cumplía 18 años cuando se convertía en toda una reina universal, sí sigue siendo un mujer hermosa, madura, que ha sabido sobre llevar los golpes bajos de la vida y además, ha dejado el nombre de la mujer latina por todo lo alto. No sólo a través de su belleza, sino de su inteligencia. Recordemos que Alicia tuvo que batallar por mucho tiempo con las duras críticas de quien hoy es el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.