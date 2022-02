Lleva días durmiendo en un cajero automático esperando a su hijo que la abandonó

La Paz

Una mujer de 80 años, cuyo caso le ha dado la vuelta al mundo luego de que se hicieran virales unas fotografías que muestran cómo llevaba días durmiendo al interior de un cajero automático en la Plaza Isabela Católica de La Paz y no quería moverse de ahí pues estaba esperando a que uno de sus hijos volviera por ella, tal y como se lo prometió.

“Yo estoy aquí esperando a mi hijo y no me voy a mover. No me voy a ir, porque mi hijo vendrá a recogerme. Agradezco a Dios, porque en este lugar he dormido muy bien”, aseguró la mujer, que no habla castellano y tuvieron que comunicarse con ella por medio del idioma aymara.