"Lo hice por amor": Ladrón de tienda asegura que quería una cartera para volver con su 'ex'

Santa Cruz, Bolivia

Este lunes, la justicia determinó 180 días de detención preventiva para el hombre que entró a robar a una tienda de ropa en la calle Cochabamba y Ballivián, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El agresor, que fue plenamente reconocido por la víctima, está imputado por feminicidio en grado de tentativa.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. El hombre ingresó a la tienda fingiendo ser cliente y pide ver una cartera. Sale y vuelve a ingresar mientras observa a la dueña de la tienda. Entonces, aprovechando que la víctima se encontraba de espaldas, la ataca e intenta asfixiarla.

La mujer logró defenderse y empujar al delincuente hasta afuera, mientras pedía ayuda desesperadamente. El sujeto intentó darse a la fuga, pero fue atrapado por los vecinos.

Lo más sorpréndete de este caso, llegó con la confesión del delincuente, identificado como Moisés Galvis, ya que aseguró que intentó perpetrar el robo "por amor".

"Fue por una mujer que no me quiere. Me separé de mi mujer, que se llama Rosanel, quiero que ella me comprenda, me entienda, que ella vuelva", reveló.