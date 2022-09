“Lo hice porque no hay trabajo, no tenía otra opción”, sujeto que intento acuchillar a un taxista

Santa Cruz, Bolivia

Un taxista denunció que un sujeto, quien se hizo pasar por pasajero intento robarle su vehículo. El hombre por defenderse chocó contra otro motorizado.

El malhechor subió al vehículo de transporte público en el kilometro 16 y en el trayecto golpeó al conductor con una botella en la cara y el cuello, además intento acuchillarlo.

Según contó el antisocial lo hizo porque no hay trabajo y que no tenía otra opción; “Soy tapicero, y lo hice porque no hay trabajo para tapicería, sé que no debí hacer eso, pero no tenía otra opción, yo voy pagar el daño causado al taxista, si quiere mañana mismo se lo pago, trabajo por la Radial 26 4to. Anillo, primera vez que hago esto, no sabía que más hacer se lo juro”, relato el sujeto.