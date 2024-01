¡Lo volvió a hacer! Artesano construyó su moto de madera y la expone con orgullo en Tarija

Tarija, Bolivia

Es la historia de Ramón Tejerina, un carpintero oriundo de Entre Ríos y dedicado a su trabajo y su familia, que cumplió su sueño de fabricar y poner en funcionamiento una moto hecha de madera.

“Más del 50 por ciento de la motocicleta está construida de madera, porque todo está cubierto de madera, me llevó mucho tiempo poder concluirla. En el 2023 tuve la novedad de las bicicletas, el 2024 con esta moto y el 2025 vendrá otra novedad”, dice Ramón lleno de emoción.

Su creación fue bastante aplaudida mientras logró exponerla en la plaza principal de Tarija, la motocicleta conserva el chasis metálico, que el también construyó a base de fierro, con piezas que fue adecuando de una motocicleta vieja.

Toda la estructura externa fue armada en madera, tuvo cuidado en cada uno de los detalles, para que la moto sea lo más parecida posible a una moto normal, pero con características especiales.

La zona del tanque, se asemeja a una puerta, o un cajón, pues también cuenta con bisagras, los retrovisores tienen la forma de corazones y también se empalman con los frenos y el embrague de la motocicleta.

“De mecánica poco entiendo, por eso todavía le falta unos detalles de mecánica y electricidad a la motocicleta. La estructura, la parte de fierro, yo le hice, me tardé unos tres meses trabajando todos los días para acabarla”, añadió Ramón.

El asiento del piloto y del copiloto también está hecho en madera, y aunque parece un tanto rígida, indican que brinda seguridad al conductor.

Aunque todavía le restan algunos detalles por mejorar, Ramón está muy entusiasmado con su nuevo proyecto, y recuerda en 2023, logró comercializar las bicicletas de madera que construyó.

“Todas las bicicletas las vendí a dos mil bolivianos cada una, nadie me dijo que estaban caras, las vendo para rescatar el dinero que invertí y mi tiempo de trabajo”, contó.

El artesano, compartió su anhelo y su deseo de poder crecer con su emprendimiento, pero esta vez, buscara fabricar las piezas de un auto, la mayor parte en madera, también espera contar con el apoyo necesario para mostrar el talento boliviano.

“Este trabajo me gusta, no lo voy a dejar, yo desde muy chico fui aficionado a este trabajo y me gusta, por eso tengo la intención de seguir adelante”, dijo sonriente don Ramón Tejerina.