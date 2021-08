López Obrador está dispuesto a amnistiar a célebre capo mexicano encarcelado

Ciudad de México, México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró el viernes abierto a otorgar una amnistía para liberar de la cárcel por razones de salud y de edad a Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado uno de los fundadores del primer gran cártel mexicano de la droga y que cumple 40 años de condena.

La precaria situación de Félix Gallardo, apodado el "Jefe de jefes" y que lideró el tráfico de cocaína desde México a Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, quedó de manifiesto en una reciente entrevista que le hizo el canal televisivo Telemundo en la cárcel de Puente Grande y que fue difundida esta semana.

En su habitual rueda de prensa matutina, el mandatario fue consultado sobre un comentario que Félix Gallardo realizó en la entrevista de que "le vaya bien" al gobernante. "Le agradezco mucho sus buenos deseos", contestó.

"Yo también quiero que él comprenda mi situación, que yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel, soy un humanista", añadió, para explicar después que la fiscalía revisa su caso y que él no se opone a que abandone el presidio del occidente del país al que ingresó hace tres décadas.